إغلاق طريق “#الطائف_الباحة” جراء الأمطار

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، إغلاق طريق الطائف الباحة السياحي بعد منطقة القريع بني مالك؛ لتساقط الأمطار.

وأوضحت أنه جاري العمل على إزالة المخلفات الناتجة عنها، على أن يتم فتح الطريق بعد استكمال الأعمال اللازمة.

و هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف, شملت مركز الشفا وأحياء قروى والخالدية والمنطقة المركزية والمثناة وقروى, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

من جهة أخرى نبهت إدارة الدفاع المدني العموم بالابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري السيول، راجية السلامة للجميع.