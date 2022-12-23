مهرجان_الأبل يوقف فعالياته بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، في نسخته السابعة، إيقاف جميع القعاليات التي كان مقرر لها نتيجة تقلبات الأحوال الجوية وما تشهده منطقة الصياهد من رياح مصحوبة بأتربة وغبار.

وأغلقت إدارة المهرجان جميع المواقع في حرم المهرجان تحسباً لأي مخاطر لا سمح الله ،حيث نفذت خطة إخلاء منصتي طويق و الدهناء و صالة التحكيم المبدئي ، بالإضافة إلى منطقة المطاعم خلف منصة طويق وذلك حتى إشعار أخر .

وأهابت إدارة المهرجان بالجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع و تجنب الجلوس في بيوت الشعر والخيام , و عدم استخدام الحطب والفحم و إشعال النار في المخيمات ، بالإضافة إطفاء الكهرباء إلا للضرورة القصوى.

ودعت إدارة المهرجان الجميع في حالة وقوع أي طارئ جراء الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة، التواصل مع الأرقام التالية : -

لجنة المخاطر رقم: ( 0546696555)

لجنة الأزمات رقم: ( 0505213212)

الدفاع المدني رقم: ( 0533333702)

الهلال الأحمر رقم: ( 0566611453)

المستشفى الميداني رقم: ( 0556477188)