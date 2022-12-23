الذهب يرتفع مع ترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم اليوم لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب 0.3 بالمئة إلى 1798.01 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1807.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.74 دولار، وارتفع البلاتين 3.8 بالمئة إلى 1014.93 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1686.38 دولار.