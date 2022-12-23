فلسطين تحذر من مخطط إسرائيلي لتحويل #الضفة_الغربية إلى “قطع معزولة”

حذر منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية مراد أشتيوي من مخطط إسرائيلي جديد، يخصص نحو ثلاثة مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للمستوطنات، التي يزيد عددها عن 450 بؤرة استيطانية ومستوطنة بالضفة الغربية.

واكد أشتيوي، في تصريح له، اليوم، أن الموازنة الضخمة التي خصصت للاستيطان، تأتي في إطار تطبيق عملية الضم التدريجية للضفة الغربية، وتطوير 432 طريقًا مخصصًا للمستوطنين في الضفة الغربية، وربط الكتل الاستيطانية مع بعضها، وتحويل عشرات البؤر الاستيطانية المؤقتة لمستوطنات دائمة لها بنيتها التحتية.

وأشار إلى أن كل جهود قوات الاحتلال الإسرائيلية تقوم على منع التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتحويل الضفة الغربية إلى قطع صغيرة معزولة عن بعضها .