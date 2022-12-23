اعتقال عنصر في #المخابرات_الألمانية بتهمة التجسس لصالح #روسيا

أمر النائب العام الألماني، اليوم، بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني "بي إن دي"، للاشتباه في نقله أسرار الدولة لـ"جهاز مخابرات روسي"، واتهامه بخيانة الوطن.

وأكد المدعي العام الاتحادي اعتقال الموظف، على خلفية نقله معلومات إلى جهاز مخابرات روسي، وتم تفتيش شقة ومكان عمل المشتبه به وشخص آخر.

وكشفت النيابة العامة أنها تشتبه في أن المتهم نقل معلومات حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي.

من جهته، قال مدير الاستخبارات الخارجية برونو كاهل: إن ضبط النّفس والتكتّم مهمان للغاية في هذه القضيّة بالذات، مع روسيا نتعامل مع طرف يجب أن يؤخذ في الحسبان افتقاره إلى الضمير وميله إلى العنف"، بحسب وصفه.