رئيس البلدية: منفذ #هجوم_باريس يميني متطرف

قالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو: إن يمينيًا متطرفًا هو من أطلق الرصاص في باريس اليوم، مضيفةً في تغريدة على منصة "تويتر"، اليوم: "المجتمع الكردي ومن خلاله كل الباريسيين مستهدفون بعمليات القتل هذه التي ارتكبها ناشط يميني متطرف".

وتابعت: "الأكراد، أينما كانوا، يجب أن يعيشوا في سلام وأمن. وباريس تقف إلى جانبهم أكثر من أي وقت مضى في هذه الساعات المظلمة".

كان رجل أطلق أعيرة نارية في الدائرة العاشرة بباريس اليوم الجمعة، ووفقا لرئيسة بلدية المنطقة العاشرة بالعاصمة الفرنسية، ألكسندرا كوديبارد، أطلق الجاني النار على مركز للجالية الكردية ومطعم وصالون لتصفيف الشعر، وقتل ثلاثة أشخاص في الهجوم وأصيب آخرون. وفتح الادعاء العام تحيقا في الجريمة باعتبارها قتلا عمدا واستخداما للعنف، وقالت المدعية العامة لوري بيكواو: إن التحقيق سيحدد ما إذا كانت الدوافع العنصرية لعبت دورا في وقوع الحادث.