“المشتريات الحكومية” تطلق حملة توعوية لدعم المحتوى المحلي

أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم، حملتها التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره، وذلك تحت شعار "أنت المحتوى المحلي"، وتأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مسار رفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي لشرائح المجتمع كافة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تسعى إلى تشجيع أفراد المجتمع ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز المحتوى المحلي وتنميته من خلال تبنِّي المنتجات والخدمات المحلية بما يسهم في إطلاق الإمكانات المحلية ويعظِّم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، بالتوافق مع الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت عدة حملات توعوية؛منها حملة "منا وفينا" وحملة "سمننا بدقيقنا".

كما حددت الهيئة تعريفًا وطنيًّا وشاملًا للمحتوى المحلي، وصدر هذا التعريف في الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة من مجلس الوزراء، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية، حيث يعني التعريف المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الشرائح الاقتصادية من أفراد المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص.