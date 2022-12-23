مختص يكشف مفاجأة عن موعد بداية تربية الأطفال

فجر البروفسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، مفاجأة عن موعد بداية تربية الطفل، مشيرا إلى أنها تبدأ من قبل الولادة.

وقال طارق الحبيب خلال مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "علاقة الطفل بالدين علاقة أنانية نفعوية لذلك نظام المكافأة مُهم لتعزيز السلوك عند الطفل حتى يكبر ويدخل مرحلة الضمير".

وأكد استشاري الطب النفسي، أنه إذا تم تأسيس الطفل أخلاقياً تستطيع أن تشكله دينياً؛ وليس العكس، مشيرا إلى أنه من الخطأ ذكر "النار" للطفل قبل سن السادسة عند تربيته دينياً.

وتابع: طارق الحبيب: "دربوا أطفالكم على الصلاة قبل السابعة"، لافتا إلى أن 70% من كذب الأطفال بسبب الخوف من العقاب.

وقال استشاري الطب النفسي: "تدريب الطفل على أن يقول رأيه يخلق لديه التفكير الناقد.. ويجب أن نجعل للطفل خصوصيته المالية حتى ننمي لديه التفكير الاقتصادي".