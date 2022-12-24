بـ3 درجات.. #طريف و #القريات تسجلان أدنى درجة #حرارة اليوم في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت ، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز أن طريف والقريات تسجلان أدني درجة حرارة في المملكة عند 3 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن عرعر وتبوك تسجلان 5 درجات مئوية ، كما سجلت أبها وحائل والباحة وسكاكا 6 درجات مئوية ، فيما سجلت رفحاء 7 درجات مئوية ، والدوادمي والطائف 8 درجات مئوية، وحفر الباطن 9، والمجمعة والعلا وبريدة 10 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الامطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك.

ضباب

كما توقع ، تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: