أسعار_النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.. و #برنت قرب 84 دولارا

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3 دولارات عند التسوية في جلسة الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي.

وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب رويترز.

وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5% و7% في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير.

وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة. وتم إغلاق العديد من أكبر مصافي التكرير الأميركية بسبب البرد القارس بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت 5% توقعا لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.