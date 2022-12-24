خبير #طقس: انخفاض في #درجات_الحرارة على منطقتي #الرياض و #الشرقية.. اليوم

توقع عبدالعزيز الحصيني باحث في الطقس والمناخ اليوم السبت، انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية.

أمطار على المرتفعات

وقال الحصيني عبر حسابه في تويتر "المتوقع انخفاض في الحرارة على الرياض والشرقية من اليوم السبت، ومتوقع أجواء باردة صباحاً معتدلة نهاراً الايام القادمة من غداً الأحد على الشمالية والوسطى والشرقية والغربية نسبياً وأمطار على المرتفعات الجنوبية"، ناصحًا بارتداء الملابس الثقيلة.

اجواء بارده

وفيما يخص درجات الحرارة، أوضح الحصيني "أجواء تميل للبرودة إلى باردة على مدن المملكة والخليج أقلها القريات (2)، والأعلى جازان (25)، جدة(18)، والمدينة(12)، الرياض (15)". مشيرًا إلى أن السماء صحو بوجه عام عدا المنطقة الشرقية وجنوب الرياض.