” #ميتا” تقبل تسوية فضيحة #انتهاك_البيانات مقابل 725 مليون دولار

وافقت شركة "ميتا"؛ مالكة موقع فيسبوك، على دفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية بشأن انتهاك بيانات مرتبط بشركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وفي النزاع الذي طال أمده، واجهت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي اتهاماً بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية، بالاطلاع على البيانات الشخصية لمستخدمي "فيسبوك".

ويقول محامون إن المبلغ المقترح هو الأكبر في دعوى جماعية بشأن خصوصية البيانات في الولايات المتحدة.

وقالت "ميتا"، التي لم تعترف بارتكاب مخالفات، إنها "جدّدت" نهجها تجاه الخصوصية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التسوية "في مصلحة مجتمعنا وحملة أسهمنا".