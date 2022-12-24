استشاري: #التدخين المسبب الأول للسرطان بنسبة 33% #عاجل

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أن الإحصاءات العالمية أظهرت أن التدخين ما زال هو المسبب الأول للسرطان بنسبة 33%، ثم الكحول وعوامل أخرى.

وقال إن 35 % من الوفيات التي لها علاقة بالسرطان كانت بسبب الغذاء السيئ، و30% منها بسبب التدخين، و10% بسبب الالتهابات و7% نتيجة أمراض ناتجة عن سلوكيات جنسية خاطئة.

وأوضح أن الخضيري أن السبب الثالث للوفيات حول العالم (Diet) يقصد به الغذاء أو النمط الغذائي، أو الاغذية الضارة أو المسرطنة أو المسببة لبعض الأمراض المزمنة، إضافة إلى سوء التغذية.

وأشار إلى أن الكحول والخمر يدمران الكبد والكلى ويسببان تليّف الكبد والإصابة بـ 700 ألف إصابة بالسرطان سنويًا، تمثّل الإصابات السرطانية في الكبد وتليّف الكبد منها بأكثر من 60%.