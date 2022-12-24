عودة #كورونا.. إصابات قياسية ونفاد الأدوية في #الصين.. ورجوع #الحجر إلى مطارات #الهند

عاد فيروس «كورونا» يضرب من جديد، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الفترة الحالية بالتزامن مع بدء فصل الشتاء بشكل رسمي.

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مواجهة الصين أزمة حقيقية في توفير الأدوية جراء انتشار فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن هذه الأزمة «جعلت الصيدليات تكافح لتخزين الأدوية الضرورية خلال الجائحة».

وأوضحت الصحيفة في تقرير أن «الصيدليات في جميع أنحاء الصين أبلغت عن نقص في الأدوية التي تعمل كخافض للحرارة، بما في ذلك (إيبوبروفين) و(باراسيتامول)، وغيرها من أدوية الحمى».

وأضافت: «الصين باتت تكافح للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تخلي بكين عن سياستها الصارمة لاحتواء الوباء (صفر كوفيد)».

وامتد نقص الأدوية في الصين إلى سنغافورة وهونغ كونغ، وفق التقرير.

وأجرت «وول ستريت جورنال» مكالمات هاتفية مع صيدليات في 9 مقاطعات صينية، بينها شنغهاي وفوجيان وهوبي وسيشوان وتشينغهاي وغوانغدونغ وجوانغشي وآنهوي وتشجيانغ، وقال الصيادلة جميعًا إنهم يفتقرون إلى أدوية الحمى وعلاجات الزكام.

ونقلت الصحيفة عن طبيب يدعى «تشانغ»، ويعمل في مستشفى عام بمنطقة «نينجلينج» في مقاطعة «خنان» وسط الصين، أن «المستشفى يبيع أدوية الحمى للمرضى»، مضيفاً: «السلطات المحلية كانت قلقة بشأن التخزين والتلاعب في الأسعار، وحتى مخزونات المستشفيات الخاصة بها كانت أقل من كافية».

وأخبر أحد سكان شنغهاي الصحيفة بأنه لاحظ نقصًا ملحوظًا في الأدوية مثل «إيبوبروفين»، لافتاً إلى أنه تغلب على إصابته بـ«كورونا» بفضل الأدوية المضادة للفيروسات التي اشتراها خلال رحلته إلى بلد آخر.

وكشف مسؤول صحي صيني كبير عن تسجيل نصف مليون إصابة بـ«كورونا» يومياً في مدينة تسينغتاو وحدها.

وفي الهند، قال وزير الصحة مانسوخ ماندافيا، اليوم، إن بلاده جعلت تقديم ما يثبت سلبية اختبار «كوفيد-19» إلزامياً، وذلك بالنسبة للقادمين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايلاند.

وأوضح وزير الصحة الهندي أن القادمين من تلك الدول سيخضعون للحجر الصحي، إذا ظهرت عليهم أعراض «كوفيد» أو كانت اختباراتهم إيجابية.

وفي مطلع ديسمبر الحالي، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن جائحة «كورونا» لم تنته بعد. ونبه مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبرييسيوس، إلى إمكانية أن تتوافر الظروف المثالية لبروز «متحور جديد مقلق قد يتسبب في نسبة وفيات كبيرة».