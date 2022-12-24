موعد إعلان صفقة #النصر مع #كريستيانو_رونالدو

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن توصل إدارة نادي النصر إلى اتفاق مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ووكيل أعماله، للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي النصر توصل لاتفاق شبه مكتمل مع "الدون" حول المقابل المادي وكافة بنود صفقة انضمامه للعالمي.

وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، صحة ما تردد مؤخرا عن اقتراب رونالدو من الانضمام لفريق النصر في صفقة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون ريال.

وأضافت عكاظ، نقلا عن مصادرها، أن إدارة نادي النصر حسمت اتفاقها مع رونالدو وتبقى فقط إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها، أن صفقة انتقال رونالدو، سيجرى تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر السعودي، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد لثلاثة أعوام.

وأشارت تقارير صحفية أوروبية، أمس، إلى حصول النجم البرتغالي، على عرضين فقط حتى الآن، بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.