طرح ٩٠ فرصة استثمارية ضمن موسم #شتاء_الشقيق في #جازان

انتهت بلدية مركز «الشقيق» من تأجير ٥٤ فرصه استثمارية ضمن التجهيزات لموسم «شتاء الشقيق»، وذلك من إجمالي 90 فرصة استثمارية موقتة طرحتها، إضافة إلى 5 حاضنات، و 17 منفذاً للبيع.

ويتهيأ المركز التابع لمحافظة الدرب في منطقة جازان لموسمه السياحي السنوي، الذي بدأ مبكرًا وشهد توافداً من قبل الزوار والمتنزهين، وسط تكثيف الجهات الحكومية أعمالها، ورفع البلدية من جاهزيتها لاستقبال الزوار.

وقال رئيس بلدية «الشقيق»، المهندس ناصر بن أحمد عطيف، إن تأجير عدد من المواقع يعد فرصة استثمارية موسمية للشباب والفتيات تعود عليهم بالفائدة، بالإضافة إلى ما يشكله تواجد الزوار والمتنزهين من تنشيط للحركة السياحية والاقتصادية.

وكشف «عطيف» عن أن مهرجان الشقيق يستمر 90 يوماً، ويتضمن عدداً من المحلات التسويقية والترفيهية والمعارض والمحلات لمختلف المنتجات الترويجية للعارضين والبائعين، ومناطق الترفيه والألعاب المتنوعة المخصصة للأطفال وجلوس العوائل، ومسرح مفتوح لتنظيم المسابقات والفنون الشعبية، والمطاعم ومراكز التسوق الخارجية، والمرافق الخدمية والمهنية، إلى جانب تقديم الهدايا لزوار المهرجان، بهدف تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية.

وأضاف أن المهرجان يتيح لأهالي المركز والزوار فرص التبضّع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مناسبة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، وتوفير الفرص الوظيفية المؤقتة لمن يسعون إلى اكتساب الخبرة والمعرفة.