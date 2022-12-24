«عسل ومياه»… كيف تعتني بطفلك المصاب بمرض تنفسي في المنزل؟ #عاجل

قدمت الدكتورة أندريا سينغ، طبيية الأطفال في مستشفى «هيلث بارتنرز أند بارك نيكوليت» الأمريكية، مجموعة من النصائح حول كيفية الاعتناء بطفل مصاب بمرض تنفسي، في ظل تزايد حالات الإنفلونزا خلال هذا الوقت من العام.

وقالت «سينغ» في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «رعاية الطفل المريض في المنزل تبدأ بالأدوبة التي لا تستلزم وصفة طبية، وإذا كان طفلك كبيراً بما فيه الكفاية، فيمكن أن تساعد الأدوية الخافضة للحرارة».

وبينت أن «الحرارة في حد ذاتها ليست سبباً للتوجه إلى أقسام الطوارئ، إلا إذا استمرت لفترة طويلة تمتد لأكثر من 4 أو 5 أيام».

وأضافت: «يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة، تناول معلقة من العسل، للمساعدة في نوبات السعال، كما أن تناول الكثير من المياه يخفف من المخاط، علاوة على ضرورة أخذ قسط كبير من الراحة».

وعن متى يتم التوجه إلى المستشفى، قالت «سينغ»: «إذا كان طفلك مريضا بشدة، أو يعاني من أي انزعاج أو صعوبة في التنفس، أو تغير في اللون أو اختلاف كبير في مستوى الطاقة، فاطلبِ رعاية طبية فورية، وعندما لا يكن كذلك يستحسن إبقاؤه في المنزل».

وسجل المعدل التراكمي لحالات دخول المستشفى في الولايات المتحدة ارتفاعاً لم يصل إليه منذ أكثر من عقد.

وسجل الفيروس التنفسي المخلوي معدلاً أعلى بحوالي 10 مرات، مقارنة بالمعدل المعتاد في هذا الوقت من العام، بحسب «سي إن إن».