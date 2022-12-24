وشم #كأس_العالم يزين قدم دي ماريا بعد التتويج مع #الأرجنتين

ظهر النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الفائز مع منتخب بلاده التانجو بلقب كأس العالم 2022 بوشم علي قدمه مرسوم عليه كأس العالم.

وتألق دى ماريا في المباراة النهائية التي انتهت بفوز الأرجنتين علي فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم حيث سجل أنخيل الهدف الثاني وتسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها ميسي الهدف الأول.

وفاز المنتخب الأرجنتيني باللقب الثالث في تاريخه بعدما تغلب على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 في المباراة النهائية بعدما انتهت المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.