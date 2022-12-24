دراسة صادمة: سيدة بين كل 5 سعوديات غير قادرة على الإنجاب (فيديو) #عاجل

كشف الدكتور سعيد بارضوان، مساعد استشاري عقم وإنجاب، عن دراسة صادمة بشأن معدلات العقم وعدم القدرة على الإنجاب في المملكة، مشيراً إلى أن ما يعرف بـ«العقم الأولي» هو الأكثر انتشاراً.

وقال «بارضوان» في تصريحات لبرنامج «120 دقيقة» على قناة الإخبارية، إن هناك دراسة أجرتها مستشفى الملك فهد الجامعي في 2015، وبينت أن عدد من يتوجهوا إلى عيادات النساء والولادة بأعراض عدم قدرة على الإنجاب، تصل إلى حوالي 19%.

وأضاف: «هذا يعني أن كل سيدة بين 5 سيدات في المملكة مُصابة بالعقم، وكان (العقم الأولي) هو الأكثر انتشاراً بين هذه الأعداد بنسبة وصلت إلى 75%».

وعما إذا كان هناك علاج لهذه الحالة أم لا، قال مساعد استشاري أمراض العقم والإنجاب: «بعد التقييم الشامل للزوجين، نتحدث عن الوسيلة المناسبة، والتي تختلف من حالة إلى آخرى، فبعض الحالات تحتاج إلى محفزات، وبعضها يحتاج فقط إلى ضبط توقيت للعلاقة، بينما حالات ثالثة تحتاج إلى وسائل أحدث».