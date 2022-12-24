مطالبات بإعادة نهائي #كأس_العالم بين #الأرجنتين و#فرنسا

أفادت التقارير العالمية، توقيع 200 ألف شخص فرنسي على عريضة لإعادة نهائي كأس العالم 2022، بين فرنسا والأرجنتين والذي انتهى بتتويج الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخها، بالفوز بركلات الترجيح في مباراة شهدت ندية وإثارة بين الطرفين.

وأوضح موقع "فوتبول لندن" أن هناك 200 ألف شخص فرنسي وقعوا على عريضة يُطالبون من خلالها إعادة المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين بسبب ارتكاب حكم المباراة بعض القرارات المُخالفة وأبرزها احتساب الهدف الثالث لصالح الأرجنتين رغم دخول بعض لاعبي الأرجنتين من دكة البدلاء لأرضية الملعب، أثناء تسجيل الهدف.

وأشارت التقارير إلى أن المشاكل التحكيمية سبب أساسي لمطالبات الجماهير الفرنسية بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وذلك بعد تتويج الأرجنتين باللقب بالفوز بركلات الترجيح، في لقاء شهد تألقا كبيرا لـ ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وكيليان مبابى نجم فرنسا الذي سجل ثلاثة أهداف.

وأوضحت التقارير أن مطالبات الفرنسيين لن تؤثر على حصد الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن وبشكل رسمي أن جميع مباريات كأس العالم تمت بدون تلاعب والأمر انتهى لصالح الأرجنتين.