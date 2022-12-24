توني_كروس يحسم مستقبله مع #ريال_مدريد فبراير المقبل

حدد تونس كروس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، الموعد النهائي لحسم مستقبله مع الملكي خاصة في ظل إنتهاء عقده داخل سانتياجو برنابيو يونيو المقبل.

يرتبط توني كروس بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2023، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن توني كروس لاعب وسط الريال، سيحسم مستقبله مع المرينجي في فبراير المقبل، من أجل إنهاء الجدل حول بقائه أو رحيله عن العملاق الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن الألماني توني كروس الذي سيبلغ عمر الـ 33 عامًا في 4 يناير المقبل، يدرس قراره جيدًا قبل الإعلان عنه بعد شهرين من الأن، خاصة وأن سيكون حاسمًا في مستقبله مع ريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي ريال مدريد، يرغبون في بقاء توني كروس لاعب الوسط المخضرم مع المرينجي، لكن سيبقي قراره هو الحاسم في هذا الشأن، خاصة وأنه قد صرح سابقًا بأن يرغب في التفكير جيدًا ومعرفة ما إذا كانت حالته البدنية ستوافق الإستمرار مع الريال من عدمه.