استشارية تكشف عن رياضة تُظهِر المرأة أصغر من عمرها بـ10 سنوات (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان العبرة، استشارية النساء والولادة، عن رياضة يمكن لأي سيدة أو فتاة ممارستها، وتُساهم في تحسين شكلها الخارجي، وإظهارها أصغر من عمرها بـ10 سنوات.

وقالت د. إيمان إن «رياضة المقاومة تصغر العمر 10 سنوات، لأنها تزيد من إفراز العضلات لهرمونات لها علاقة بإفرار مادة الكولاجين، والتي يرتبط نقصها في الجسم بمظاهر الشيخوخة».

وأضافت: «مع تقدم العمر يقل إفراز البروتين، ما يؤدي إلى قلة الكولاجين بدوره، وهذا يؤدي إلى إظهار مظاهر الشيخوخة بصورة أكبر، أما في حالة ممارسة رياضة المقاومة، يزيد إفراز البروتين والكولاجين، ما يؤدي إلى تحسين الشكل الخارجي للمرأة، وإظهارها أصغر من عمرها بـ10 سنوات».