ذبحها ونزل لصلاة الفجر.. قاتل زوجته في #مصر: «عايرتني بفقري»

شهدت محافظة القليوبية المصرية واقعة قتل مروعة، بعد أن طعن عامل زوجته في رقبتها، ما أودى بحياتها في الحال، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة مدينة «الخصوص» عن العثور على جثة بها ذبح في الرقبة بمنطقة «شارع الرشاح» في المدينة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة ربة منزل تبلغ من العمر 38 سنة، على يد زوجها «مُبيض محارة»، 39 سنة، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، ما دفع الزوجب إلى ذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

جرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شهود عيان، قولهم إنه في يوم الواقعة سمعوا بعض المناوشات بأصوات عالية بين الزوج وزوجته، ولم يكن أحد يتوقع أنه سيقتلها، وبعدها كان المتهم يصلي معهم الفجر دون أن تظهر عليه أي علامات تدل على ارتكاب الجريمة، ليفاجئوا بعدها بحضور رجال الشرطة، واصطحاب الزوج بتهمة قتل زوجته.

وكشف الشهود عن أن الزوج المتهم من الصعيد واستأجر شقة في مدينة «الخصوص» بالقليوبية منذ أشهر، ومعهود عنه أنه «في حاله ولا يكلم أحدًا»،وكانوا لا يرون الزوجة إلا نادرًا، فلم يكن لها أي علاقات تربطها بسيدات أو أهالي المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام المصرية، قال المتهم أمام جهات التحقيق، إنه ارتكب جريمته بسبب أن «زوجته عايرته بفقره».