«محمد مصطفى».. #الأحوال_المدنية تكشف عن 5 «ممنوعات» عند تسجيل المواليد #عاجل

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن ضوابط تسجيل الأسماء، والتي تضمنت 5 «ممنوعات».
وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ«ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة في المجتمع مثل: «البراء» و«العنود» و«الوليد».
وأضافت أنه يمنع تسجيل الاسم المقرون بألقاب مثل: «السيد....».
ويُمنع كذلك تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا..».
ولا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل «محمد صالح» أو «محمد مصطفى».
كما يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: «عبد الرسول».