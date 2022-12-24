«محمد مصطفى».. #الأحوال_المدنية تكشف عن 5 «ممنوعات» عند تسجيل المواليد #عاجل

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن ضوابط تسجيل الأسماء، والتي تضمنت 5 «ممنوعات».

وأوضحت «الأحوال المدنية» أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ«ال» في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة في المجتمع مثل: «البراء» و«العنود» و«الوليد».

وأضافت أنه يمنع تسجيل الاسم المقرون بألقاب مثل: «السيد....».

ويُمنع كذلك تسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: «المعروف بكذا..».

ولا يُسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل «محمد صالح» أو «محمد مصطفى».

كما يُمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: «عبد الرسول».