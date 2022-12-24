الفوضى تضرب أمريكا بسبب “عاصفة”.. انقطاع الكهرباء وإلغاء آلاف الرحلات #عاجل

تحتفل الولايات المتحدة بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1.5 مليون منزل من الكهرباء وأدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى.

وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

وحتى الصباح، أطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70% من الأميركيين في الولايات المتحدة. وأدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأمريكيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.