أزمة #طالبان.. طلاب جامعة كابل ينضمون للاحتجاجات ويعلقون الدراسة بسبب منع الفتيات من الدراسة

انضم طلاب جامعة كابل الأفغانية للاحتجاجات التي نشبت في البلاد بعد قرار حركة طالبان التي تسيطر على البلاد بمنع الفتيات من الدراسة، وأعلنوا عن تعليق الدراسة تضامنًا مع الفتيات.

وقررت حركة طالبان مع الفتيات من الدراسة في الجامعات، كما قررت منع النساء من العمل في المنظمات الدولية أيضًا.

ومن جهتها، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن تحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان معرض للخطر بسبب قرارات طالبان، متابعة: “سنجتمع مع قادة طالبان لتوضيح قرارها منع توظيف النساء في المنظمات الدولية”.

وأكدت الأمم المتحدة، أن منع طالبان تعليم وعمل النساء سيعود بأفغانستان إلى الوراء، مضيفة: “منع طالبان توظيف النساء في المنظمات الوطنية والدولية انتهاك جسيم”.