إلغاء مباراة #كأس_السوبر _المصري لكرة السلة بسبب وقوع مدرج

تسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير الفىيق المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للإطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى الشياطين الحمر لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.