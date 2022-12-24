متعافو السرطان يزورون #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل

استضاف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام شعار "همة طويق" المقامة في الصياهد، اليوم السبت جمعية رعاية متعافي السرطان، وذلك ضمن المبادرات التي تقيمها لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمهرجان.

واطلع مستفيدو الجمعية خلال زياتهم على مختلف الأنشطة والفعاليات؛ وشاهدوا عروض الإبل، ووقفوا على الصور التاريخية والمقتنيات الأثرية التي يضمها متحف الأسلحة، واستمتعوا بالقهوة العربية على أنغام الربابة في خيمة البادية.

واختتمت الزيارة بحفل غداء، تلاه تقديم الهدايا التذكارية للضيوف الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، مقدمين شكرهم لإدارة المهرجان على حفاوة الاستقبال، وما لمسوه من تنظيم رائع وجهود جبارة للعناية بالتراث وحفظ هذا الموروث الثقافي.