الصحة تستعرض 8 نصائح للوقاية من #نزلات_البرد ونواقل الأمراض

استعرضت وزارة الصحة ، عدد من النصائح لسلامتك أثناء هطول الأمطار.

وأضافت صحة عسير ، عبر انفوجرافيك على تويتر، اليوم الأحد، أنه يجب الحرص على العمل بهذه النصائح ، للوقاية من نزلات البرد، وحتى لا تصاب بعدوى من نواقل الأمراض.

للوقاية من نزلات البرد

ابق في المنزل حين يشتد المطر.

لا تطل الجلوس تحت المطر مباشرة

ارتد معطف أو احمل مظلة لتجنب البلل.

حتى لا تصاب بعدوى من نواقل الأمراض:

تجنب أماكن تجمع الأمطار.

ارتد الملابس ذات الأكمام الطويلة.

قم بتغطية الساقين.

استخدم الكريمات الطاردة للحشرات عند اللزوم.

استخدم الشبك لتضييق فتحات الأبواب والنوافذ من دخول الحشرات.

حتى لا تتعرض للإصابات أو السقوط ارتد الأحذية المانعة للانزلاق