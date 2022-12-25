تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق: #أمطار ورياح وتدن في الرؤية حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً لسكان 3 مناطق هي الباحة وعسير وجازان بشأن هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة حتى المساء.

"جازان"

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما نبه المركز من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظة جزر فرسان، والأجزاء الساحلية، وبيّن المركز أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

"الباحة"

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة، والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

وأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.