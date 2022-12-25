الصين تنوي إطلاق برنامج فضائي للبحث عن #كواكب صالحة للسكن

تعتزم مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) إطلاق برنامج بهدف البحث عن كواكب صالحة للسكن خارج حدود المجموعة الشمسية.

وقال مدير المؤسسة وو يانشينغ في حديث مع الصحافة الصينية: "إن مؤسسة الفضاء الصينية ستبدأ بحلول العام 2030 بدراسة الفضاء البعيد خارج المجموعة الشمسية لمعرفة إذا ما كانت هناك كواكب مناسبة للحياة البشرية".

وأضاف يانشينغ "الصين ستنفذ في السنوات القادمة مهام فضائية لاستكشاف كوكبي المشتري وأورانوس، وكذلك استكشاف أطراف نظامنا الشمسي"، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2025 ستطلق مؤسسة الفضاء الصينية مسبارًا لاستكشاف الكويكبات القريبة نسبيًا من من كوكب الأرض.

وأوضح رئيس مؤسسة الفضاء الصينية أن بلاده ستنفذ في السنوات الـ 15 القادمة مهمة فضائية لتسليم عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، بحسب موقع "روسيا اليوم".