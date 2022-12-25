استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل دون جراحة في #مكة

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل يبلغ عمره 9 سنوات وذلك بالمنظار دون تدخل جراحي، حيث حضر الطفل إلى طوارئ المستشفى نتيجة ابتلاعه فرشاة أسنان اثناء تفريش اسنانه .

وقال التجمع الصحي بمكة المكرمة انه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء عدد من التحاليل والاشاعات لمعرفة مكان الفرشاة داخل الجهاز الهضمي تم تحديد العلاج المناسب للطفل والتي أثبتت وجود فرشاة عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي الى انسداد معوي ،

وابان ان العملية تمت بواسطة المنظار دون أية مضاعفات ولله الحمد بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية . وقد استغرقت العملية 20 دقيقة .

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال أجرى 101 حالة تنظير هضمية لعام 2022م تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد .