شاهد بالفيديو.. بدء تساقط الثلوج على #جبل_اللوز في #تبوك

أظهر مقطع فيديو بدء تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك.

ونشر أحد المتابعين مقطع الفيديو على «تويتر»، والذي يُظهر تساقط ثلوج على جبل اللوز في تبوك، اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر الجاري.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أدنى وأعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم.

وأوضح «الأرصاد» في تغريدة على «تويتر»، أن كلا من طريف والقريات سجلتا أقل درجة حرارة اليوم في المملكة بـ5 مئوية.

بينما سجلت مدينة شرورة أعلى درجة حرارة بـ31 درجة مئوية، يليها مدينة جازان بـ 30 درجة مئوية، وفق المركز الوطني للأرصاد.