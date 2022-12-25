إنفاذ: 14 مزاداً لبيع أراضِ وفلل وعمائر وسيارات حتى السبت المقبل

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» إقامة 14 مزادًا علنيًا تتنوع مابين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع ما يتجاوز 77 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة.

وتنعقد المزادات في الفترة ما بين 25 إلى 31 ديسمبر الجاري، وتبدأ بمزاد نجوم نجد الإلكتروني، الذي يعرض عقارين في مدينة الرياض، ومزاد نجمة الزلفي الإلكتروني، الذي يعرض عقارًا في محافظة الزلفي، ومزاد الازدهار الإلكتروني، الذي يعرض 6 عقارات بمدينة حفر الباطن، ثم مزاد لازورد العقاري الإلكتروني، الذي يعرض عقار في محافظة رابغ، ومزاد سمو القصيم المدمج، الذي يعرض 4 عقارات في منطقة القصيم.

وتتضمن أيضاً: مزاد نجد 2 الإلكتروني، الذي يعرض 14 عقارًا في منطقة القصيم، ومزاد درة الشرق الإلكتروني، الذي يعرض 4 عقارات في منطقة الرياض، ومزاد روافد المدمج، الذي يعرض 14 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد لازورد الحضوري، الذي يعرض 5 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد ثمار الغربية الإلكتروني، الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة مكة المكرمة، ومزاد سكينات الإلكتروني، الذي يعرض 8 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ربوع مكة المدمج، الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة مكة المكرمة.

وبالنسبة لمزادات المنقولات، يُقام مزاد إلكتروني لعرض وبيع 6 سيارات، ومزاد على محتويات أثاث فندق في مكة المكرمة.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الدخول على موقع «إنفاذ» من خلال الرابط: «infath.sa/auctions».