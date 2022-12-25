إحالة 281 منشأة غذائية لـ”إعادة التأهيل” في الدمام

أحالت أمانة المنطقة الشرقية 281 منشأة غذائية في غرب الدمام إلى برنامج إعادة التأهيل، وذلك حرصًا منها على سلامة الأغذية وإعدادها في الأماكن المهيأةُ صحيًا، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الأغذية.

وأوضحت الأمانة أن إدارة صحة البيئة، عملت على إعادة تأهيل وتطوير 281 منشأة، من خلال التأكد من تطبيق اشتراطات تضمن سلامة الأغذية وفق اللائحة الصحية، مشيرة إلى أن البرنامج يلزم المطاعم والمقاهي بتوفير بيئة مناسبة لإعداد الأطعمة والمشروبات وفق الاشتراطات الصحية.