«100% سندمرها».. #بوتين يستفز #الولايات_المتحدة بتصريح قوي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه «متأكد 100%» من أن الجيش الروسي سيدمر منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، التي تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بها خلال الفترة المقبلة.

وقال «بوتين» في مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون الروسي، رداً على سؤال حول منظومة «باتريوت»: «بالطبع، سندمرها بالتأكيد 100%».

وأعلنت واشنطن خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، تشمل تزويدها بمنظومة الدفاع الجوي «باتريوت».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «الولايات المتحدة ستقدم منظومات (باتريوت) للدفاع الجوي إلى أوكرانيا لأول مرة»، لافتاً إلى تخصيص 850 مليون دولار مساعدات أمنية لكييف، ومليار دولار لتطوير الدفاعات الجوية.