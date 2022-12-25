مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10234 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 18.73 نقطة ليقفل عند مستوى 10234.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 79 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والوطنية، والعالمية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وسايكو، وتوبي، وكيان السعودية، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 6.40 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وبترو رابغ، وشمس، والتصنيع، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، ومرافق الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 138.50 نقطة ليقفل عند مستوى 18819.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 450 ألف سهم تقاسمتها 2397 صفقة.