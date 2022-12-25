تدريبات صينية على “#ضربة_عسكرية” لـ #تايوان

أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية على "توجيه ضربات" في البحر والمجال الجوي قرب تايوان، اليوم الأحد، ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وشكت تايوان مرارا على مدى السنوات الثلاث الماضية من الأنشطة العسكرية الصينية قربها مع سعي بكين للضغط على تايبه لقبول السيادة الصينية.

ونفذت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس آب بعد زيارة لتايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي. كما نددت بكين أمس السبت بالولايات المتحدة بسبب تشريع جديد للدفاع يعزز من المساعدة العسكرية لتايوان.

وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب أنها نفذت "دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة" حول تايوان لكن البيان لم يحدد موقعا معينا لها.

وأضاف البيان: "هذا رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من الولايات المتحدة وتايوان" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتابع البيان "قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا".