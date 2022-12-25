سرقة “#متحف_القبو_الأخضر”.. الشرطة الألمانية تبحث عن أدلة تحت الماء

تواصل الشرطة الألمانية جهود، حتى أثناء عطلة عيد الميلاد، للبحث عن أدلة في قضية سرقة مجوهرات قيمة من متحف القبو الأخضر في دريسدن، التي وقعت قبل ثلاثة أعوام.

وأفادت إدارة الشرطة في مدينة دريسدن، اليوم الأحد، بأن نحو 20 غواصا من الشرطة من عدة ولايات ألمانية يبحثون منذ ساعات الصباح على عمق يقارب 150 مترا عن أدلة في قاع قناعة لاندفير.

وأضافت: "في الوقت نفسه، يقوم أفراد الشرطة بتأمين المنطقة المجاورة، وسوف تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت"، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت أنه من غير الممكن في الوقت الراهن الإدلاء بمزيد من المعلومات نظرا للتحقيقات الراهنة، وهذا يشمل أيضا نتائج عمليات البحث.

كانت الشرطة والادعاء العام أعلنا يوم السبت من الأسبوع الماضي عن ظهور جزء كبير من المسروقات في برلين، وقد أُعيْدَتْ هذه المسروقات المضبوطة إلى دريسدن حيث يعكف خبراء حاليا على فحصها.

يُذكر أن الواقعة تمثل واحدة من أكثر السرقات الفنية إثارة للضجة في ألمانيا، حيث تمكن لصوص من اقتحام متحف خزانة الدولة الموجود في قلعة القصر الملكي في دريسدن في ساعة مبكرة من صباح يوم 25 نوفمبر 2019.