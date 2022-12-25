بتهم الرشوة والتزوير.. #نزاهة تحقق مع 170 مواطنًا ومقيمًا في 7 جهات #عاجل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2426 جولة رقابية، والتحقيق مع 437 مشتبهًا به، من ضمنهم موظفين من وزارات "الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم".

وأشارت إلى إيقاف 170 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري؛ لحماية المال العام.