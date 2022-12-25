إسبانيا.. 3 قتلى و4 مفقودين إثر سقوط حافلة في نهر

قالت خدمات الطوارئ المحلية في إسبانيا، اليوم الأحد: إن ثلاثة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد أربعة بعد سقوط حافلة ركاب من على جسر في نهر في شمال غرب البلاد.

وأشارت إلى إنقاذ سائق الحافلة وأحد الركاب من نهر ليريز، حيث أعاق التيار الشديد والمد العالي بسبب الأمطار الغزيرة التي كسحت منطقة جليقية جهود البحث والإنقاذ.

وكانت الحافلة تسافر بين مدينتي لوجو وفيجو وتوقفت عند أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالقرب من موقع الحادث، وانحرفت الحافلة عن الطريق فوق الجسر لأسباب لا تزال غامضة وسقطت في الماء نحو الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) أمس السبت.

وقالت المسؤولة الإقليمية مايكا لاريبا إنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن الحافلة تسعة أشخاص إجمالا، السائق وثمانية ركاب.

وأضافت: "لا توجد أي جثث إضافية داخل الحافلة، لذا، نواصل البحث عن أربعة مفقودين"، في إشارة إلى النتائج التي توصل إليها غواصو الشرطة الذين تفقدوا الحطام.