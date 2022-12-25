ليكيب: #البرازيل منبهرة بإنجازات #زيدان وتراه الأمثل لقيادة السامبا

كشفت تقارير صحيفة فرنسية اليوم الأحد، اهتمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بالتعاقد مع زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، لقيادة السامبا خلفًا للبرازيلي تيتي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، في تقريرها اليوم، أن الاتحاد البرازيلي منبهر بملف زيدان وإنجازاته الكبيرة في عالم التدريب، ويراه المدرب الأجنبي الأمثل لقيادة منتخب البرازيل في الفترة المقبلة خلفًا للمقال تيتي.

وأوضحت ليكيب، أن اسم زيدان، ارتبط بتدريب منتخب فرنسا عقب كأس العالم 2022، ولكن بعد وصول الديوك إلى النهائي رغم الخسارة، بدأ الاتحاد الفرنسي يجدد ثقته في ديديه ديشامب المدرب الحالي، للبقاء في منصبه حتى نهاية يورو 2024.

واستقال المدرب البرازيلي تيتي من تدريب منتخب السامبا، عقب الخسارة من منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، ، والخروج من كأس العالم من دور ربع النهائي، مما كان بمثابة صدمة قوية لكافة الجماهير، بالخروج المبكر لمنتخب السيليساو من المونديال، بعدما كان المرشح الأول للفوز باللقب.

وزعمت صحيفة أوك دياريو الإسبانية، في وقت سابق، أن الاتحاد البرازيلي يضع زيدان على رأس الأسماء المرشحة للتعاقد معها لخلافة تيتي في الفترة المقبلة، خاصة بعد بدء دراسة التعاقد مع مدرب أجنبي، وتغيير سياسة الاعتماد على المدرب الوطني البرازيلي.