تدشين مركز لإدارة الأزمات والكوارث الصحية ووحدة سموم في #حائل

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، اليوم، عدداً من الخدمات والمشاريع الصحية التابعة لصحة حائل، بحضور وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلال، ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

وشملت المشاريع مشروع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، وهو معنى بتقييم ومتابعة الوضع الصحي في المنطقة، والتنبؤ بحدوث الازمات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمنت كذلك مشروع المركز الإقليمي للمراقبة الصحية، الذي يختص بمراقبة المؤشرات الصحية في المنطقة ومتابعتها، ومتابعة الخدمات الصحية اليومية في المستشفيات من عمليات ومواعيد وأسِرة.

كما ضمت المشروعات: مشروع وحدة السموم في المنطقة، التي تعمل على إجراء فحوصات السموم، ومشروع إدارة الالتزام باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع شكاوى «937»، الذي يوفر مزايا متعددة، ويضمن سرعة معالجة الشكوى بشكل رقمي احترافي، ويرصد أماكن الخلل من خلال مؤشرات تحدد نوعية المشكلة.