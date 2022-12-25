منظمة_التعاون_الإسلامي تدعو #طالبان للتراجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة

دعت منظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان للترجع عن قرارها بمنع توظيف النساء في منظمات الإغاثة.

وأصدرت حكومة طالبان الأفغانية أمرا، يوم السبت، للمنظمات الأهلية بعد السماح للنساء بالقدم إلى العمل، في حلقة جديدة من مسلسل تقييد حريات النساء في البلاد.

وذكر خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان أن الحكومة أصدرت أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر، "لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي" التي تحددها الحكومة لهن.