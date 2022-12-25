توتر على حدود #باكستان.. 15 مصابًا في 8 تفجيرات بقنابل يدوية في بلوشستان

أصيب 15 شخصاً بينهم 8 من رجال الأمن، اليوم، جراء سلسلة من التفجيرات بالقنابل اليدوية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأفادت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة إرهابية تستقل دراجات نارية نفَّذت خمسة تفجيرات على الأقل بإلقاء قنابل يدوية؛ منها اثنان استهدفا دوريتين للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، فيما استهدفت ثلاثة انفجارات منفصلة مناطق عامة في "هاب وخضدار وتُربت".

وفي ضوء زيادة حوادث الإرهاب، ترأس رئيس وزراء بلوشستان عبد القدوس بيزينجو اجتماعا رفيع المستوى لمراجعة وضع القانون والنظام في الإقليم. وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ اجراءات مشددة للحد من الإرهاب.

وأعلنت السفارة الأمريكية فى باكستان، اليوم، منع موظفيها من زيارة أحد الفنادق فى العاصمة إسلام آباد بسبب معلومات عن هجوم محتمل.

كما حذرت بريطانيا أيضا رعاياها فى باكستان من احتمالات وقوع هجوم في أحد فنادق إسلام آباد.

ويضم إقليم بلوشستان في جنوب غرب إيران، الشعب البلوشي الذي يطالب بحقوقه القومية والمذهبية في إحدى المحافظات الأكثر فقرا في إيران، وثمة مجموعات مسلحة بلوشية من قبيل "جيش العدل" و"فرقان" تقول إنها تدافع عن البلوش وتطالب بحقوقهم القومية والمذهبية، واشتبكت مرارا مع القوات الحكومية الإيرانية خلال العقدين الماضيين.