بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع #توسعة_الملك_سلمان_لمسجد_قباء

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عن البدء في صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء والمنزوع ملكيتها لصالح المشروع.

ودعت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاق المحدد إلى إخلاء عقاراتهم ومراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات.

وقالت إنه يتم استكمال المستندات التالية: نسخة محددة من صك الملكية، ومخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه.

وأشارت إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدا لإزالتها اعتبارا من الإثنين الموافق 1/7/1444 هـ.