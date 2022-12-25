إطلاق حملة #المستهلك_الخفي للتوعية بأثر تسربات المياه داخل العقارات

أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي) حملة المستهلك الخفي، التي تهدف إلى التوعية بأثر التسربات داخل العقارات في ارتفاع استهلاك المياه وتُبيِّن ضرورة الكشف الدوري عنها وإصلاحها؛ للحدِّ من الهدر المائي.

وأوضح المركز أن حملة المستهلك الخفي، تأتي ضمن برامج المركز للتوعية بأثر التسربات وإيجاد الحلول المناسبة للحدِّ منها، مشيرًا إلى أن الكشف الدوري عن التسربات والتأكد من خلو العقار منها يُسهم في المحافظة على سلامة العقار،بالإضافة إلى خفض كمية استهلاك المياه.

وأضاف المركز أنه على ملَّاك ومستأجري العقارات الكشف الدوري عن التسربات في خمس نقاط تعدُّ مصدرًا رئيسيًّا للتسربات المنزلية؛ تشمل الوصلة بين العداد والخزان الأرضي، وعوامة ورقبة وجسم الخزان الأرضي، وأجزاء الخزان العلوي، والشبكة النازلة، ونقاط الاستخدام النهائي.

الجدير بالذكر أن مركز "مائي" قام في وقت سابق بإطلاق تطبيق "كشف" للهواتف الذكية؛ بهدف توفير الحلول لكشف تسربات المياه داخل عقارات المواطنين والمقيمين، إذْ يسهم التطبيق في ربط المستفيدين مع مقدمي خدمة الكشف عن التسربات المؤهلين من قبل مركز (مائي)، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من اختيار مقدم الخدمة المناسب للقيام بعملية كشف التسربات، كما يقدم للعملاء تقريرًا بنتيجة الكشف، ويتيح لهم تقييم تجربتهم مع المؤسسات والشركات، كما يتابع المركز أداء مقدمي خدمة الكشف بشكل مستمر؛ لرفع جودة الخدمة.