سماع دوي انفجارات في أكبر قاعدة جوية روسية قرب الحدود الأوكرانية  

سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في أكبر قاعدة جوية روسية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة "إنجلز" الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، مقر قاعدة إنجلز الجوية، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول وقوع "حادث في منشأة عسكرية"، أوضحت مصادر أن الانفجارات خلفت 3 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى.

ولم يصدر تأكيد رسمي على الفور للانفجارات. وقالت وكالة أنباء "أر بي سي "الأوكرانية، إن انفجارين وقعا. وذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسُمع دوي انفجار.