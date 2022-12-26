القريات و #طريف تسجلان أقل درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت ، درجات الحرارة في المملكة.

أقل درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن القريات وطريف تسجلان أقل درجة حرارة في المملكة عند 5 درجات مئوية ، وسجلت سكاكا 6 درجات مئوية ، فيما سجلت عرعر وحفر الباطن والطائف وتبوك 7 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في بريدة وحائل والباحة والمجمعة ورفحاء وصلت إلى 8 درجات مئوية ، كما سجلت الدوادمي 9 درجات مئوية، وأبها والعلا عند 10 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

تساقط للثلوج

وأوضح المركز أنه لا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: