جبل_اللوز في #تبوك يكتسي الأبيض (صور)

في مشهد يسر الناظرين، عانقت الثلوج قمة جبل اللوز بمنطقة تبوك، إيذانا بارتداء الجبل حلته الشتوية البيضاء، مثلما يحدث في مثل هذا التوقيت من كل عام.

ومنذ مساء أمس (الأحد)، بدأت الثلوج في التساقط بكثرة على المساحات الصحراوية المرتفعة التي تحيط بمرتفعات جبل اللوز، حتى اكتمل المشهد بتغطيتها تماما مع صباح اليوم (الإثنين)، إذ يكاد الناظر من بعيد أن يرى الجبل وكأنه يرتدي ثوبا أبيض، في مشهد شتوي رائع.

وتشهد المناطق الشمالية انخفاضاً في درجات الحرارة، بدأت، أمس وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشمل ذلك تساقطاً خفيفاً للثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وجبل اللوز ومناطق أخرى في شمال المملكة، خلال اليوم (الإثنين)، وغدا (الثلاثاء).

ويعد جبل اللوز، أحد أعلى القمم الجبلية في المملكة، ويصل ارتفاعه إلى نحو 2500 متر فوق سطح البحر، وسمي بهذا الاسم نسبة لشجيرات اللوز التي تكثر في جنبات الجبل الشاهق الارتفاع الذي تتربع الثلوج على قمته سنوياً، ويقصده بعض هواة الرحلات.